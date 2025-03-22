Рост цен в Украине заставляет граждан более внимательно относиться к собственным расходам, в том числе и на мобильную связь в Lifecell.

Lifecell предлагает несколько решений, которые помогут сэкономить без потери качества услуг, пишет Политека.

На официальном сайте компании указано, что одним из самых удобных способов снизить расходы является тарифная подписка. Абоненты тарифа "Макси" могут оплатить услуги на 6 или 12 месяцев вперед и получить скидку. При оплате 12 пакетов услуг заранее экономия составляет 15%, что позволяет сэкономить до 540 гривен.

Абоненты, переходящие в Lifecell, могут подключить тариф "Макси" с безлимитным интернетом и получить доступ к более чем 20 популярным приложениям без дополнительной платы. При своевременной оплате стоимость снижается до 161,5 грн на 4 недели.

Еще одно выгодное предложение – тариф "Лайфсет", включающий домашний интернет, мобильную связь и интерактивное телевидение всего за 175 гривен на 4 недели. Это позволяет пользователям получать три услуги по единой пониженной цене.

Раньше мы также писали, что делать, если вы по ошибке пополнили счет не себе, а чужому человеку. В компании объяснили, как поступать в такой ситуации, чтобы вернуть средства и рассказали, когда сделать это будет невозможно. Подробнее – читайте по ссылке.

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