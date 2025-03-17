Поповнення мобільного телефону займає лише кілька хвилин, але в поспіху можна випадково помилитися в номері, і гроші можуть бути зараховані на чужий рахунок Lifecell, повідомляє Politeka.net.

У цьому випадку важливо знати, як повернути кошти.

Зверніть увагу: у сервісному центрі приймаються лише заяви, якщо помилка в номерному знаку складає 1-2 цифри. Якщо номер вказаний повністю неправильно, повернення коштів неможливе.

Якщо при поповненні рахунку або використанні послуги «Переказ балансу» ви помилково вказали номер телефону або договору, і кошти були зараховані на рахунок іншого абонента Лайфсел, вам слід:

Зателефонувати до контакт-центру за номером 5433, щоб терміново призупинити платіж. Якщо кошти ще залишаються на рахунку іншого абонента, вони будуть заблоковані і не зможуть бути витрачені до переведення на правильний номер.

Завітати до магазину lifecell із документом, що підтверджує вашу особу, а також платіжним документом (чек чи квитанція, отримана при поповненні через термінал, банкомат чи онлайн-сервіси як Portmone або ПриватБанк), та заповнити заяву на переведення коштів.

Також ви можете звернутися онлайн через веб-чат, соціальні мережі або надіслати електронний лист на адресу: refill@lifecell.com.ua.

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