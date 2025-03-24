Клиенты lifecell возмущены недавним повышением тарифов и активно выражают свое недовольство в комментариях на официальной странице компании Facebook, сообщает Politeka.

Сам оператор утверждает, что рост стоимости связан с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, аренду и налоги, но это лишь усугубляет разочарование среди абонентов, требующих более конкретных объяснений изменений.

"Моя внутренняя батарейка держала бы заряд получше, если бы вы не повышали стоимость тарифа без какого-либо обоснования, да еще и при сомнительном качестве связи", – пишет один из пользователей.

Кроме того, многие пользователи возмущаются не только повышением цены, но и изменением структуры тарифных планов. Таким образом, уменьшение объема мобильного Интернета в сочетании с увеличением количества минут для звонков вызывает недовольство, ведь это не отвечает потребностям большинства клиентов.

телефон

"Цену подняли, гигабайты снизили. Зато минуты добавили слишком много. Лучше бы увеличили гигабайты за такие деньги", - отмечает еще один клиент.

Дополнительно абоненты отмечают, что изменения тарифов происходят слишком часто, что приводит к разочарованию. Пока один тариф не достигает стабилизации, его уже меняют на более дорогой.

Недовольство пользователей растет, а также долгосрочные абоненты, пользующиеся услугами lifecell в течение многих лет, готовы сменить оператора. Одним из таких пользователей стал клиент с 18-летним опытом, который сообщил, что уже не может претерпевать изменения и, вероятно, на поиск другого провайдера.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, Как узнать все условия своего тарифа в Lifecell: абонентам дали полезные советы.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.