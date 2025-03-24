Клиенты lifecell возмущены недавним повышением тарифов и активно выражают свое недовольство в комментариях на официальной странице компании Facebook, сообщает Politeka.

Сам оператор утверждает, что рост стоимости связан с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, аренду и налоги, но это лишь усугубляет разочарование среди абонентов, требующих более конкретных объяснений изменений.

"Моя внутренняя батарейка держала бы заряд получше, если бы вы не повышали стоимость тарифа без какого-либо обоснования, да еще и при сомнительном качестве связи", – пишет один из пользователей.

Кроме того, многие пользователи возмущаются не только повышением цены, но и изменением структуры тарифных планов. Таким образом, уменьшение объема мобильного Интернета в сочетании с увеличением количества минут для звонков вызывает недовольство, ведь это не отвечает потребностям большинства клиентов.

"Цену подняли, гигабайты снизили. Зато минуты добавили слишком много. Лучше бы увеличили гигабайты за такие деньги", - отмечает еще один клиент.

Дополнительно абоненты отмечают, что изменения тарифов происходят слишком часто, что приводит к разочарованию. Пока один тариф не достигает стабилизации, его уже меняют на более дорогой.

Недовольство пользователей растет, а также долгосрочные абоненты, пользующиеся услугами lifecell в течение многих лет, готовы сменить оператора. Одним из таких пользователей стал клиент с 18-летним опытом, который сообщил, что уже не может претерпевать изменения и, вероятно, на поиск другого провайдера.

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