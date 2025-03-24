У 2026 році вихід на пенсію в Україні стане важчим через зміну вимог до кількості страхового стажу, повідомляє Politeka.

Хоч пенсійний вік не підвищували, від майбутніх пенсіонерів вимагають більше років страхового стажу для того, щоб вони могли вийти на заслужений відпочинок. Це стосується всіх, хто планує піти на нього у 60, 63 чи 65 років.

Відповідно до нових правил, для виходу в 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для тих, хто хоче отримати її в 63 роки, потрібно буде мати 23 роки досвіду за спиною, а для 65 років — 15 років. Ці зміни, які вступають у силу у 2026 році, відображають тенденцію до поступового підвищення вимог.

Особливість полягає у тому, що вимоги до мінімального стажу для виплат за віком у 2026 році вже зростають. І якщо до 2028 року для осіб, які хочуть вийти на пенсійний відпочинок у 60 та 63 роки, вимоги будуть збільшуватися, то для виходу на заслужений відпочинок в 65 років мінімальний поріг не змінюватиметься.

Ці зміни можуть ускладнити процес виходу на пенсію в Україні для деяких людей, особливо для тих, хто не має достатнього страхового порогу, або для тих, хто не працював офіційно. Тому варто звертати увагу на індивідуальні обставини, щоб не виникло проблем.

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