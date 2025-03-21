Користувачі можуть скористатися акцією від Київстар та обрати один із спеціальних телеком-подарунків, отримавши знижки.

Акція від Київстар розширює список вигідних пропозицій для користувачів застосунку «Мій Кyivstar», повідомляє Politeka.net.

Про це проінформували на сайті .

Тепер абоненти можуть отримати додаткові знижки на покупки, доступ до преміального відеоконтенту, медичні консультації, вигідні пакети телекомунікаційних послуг, а також шанс виграти сертифікати на електроніку.

Оновлена програма пропонує такі бонуси:

Місяць безкоштовної підписки на Преміум HD Кyivstar ТБ

на Знижки на покупки в інтернет-магазині ROZETKA

в інтернет-магазині Консультації лікарів через сервіс Helsi

через сервіс Смачні подарунки – роли від Sushi Master

Користувачі також можуть вибрати один із спеціальних телеком-подарунків:

5 ГБ мобільного інтернету

100 хвилин для дзвінків

1 ГБ інтернету в роумінгу

50 хвилин для дзвінків у роумінгу

Окрім цього, акція від Київстар передбачає розіграш 10 сертифікатів номіналом 50 000 грн на придбання електроніки. Щоб взяти участь, достатньо обрати відповідну пропозицію в додатку. Переможців визначать випадковим чином, а результати опублікують на офіційних сторінках у соцмережах та на сайті компанії.

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