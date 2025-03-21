Акція від Київстар розширює список вигідних пропозицій для користувачів застосунку «Мій Кyivstar», повідомляє Politeka.net.
Про це проінформували на сайті .
Тепер абоненти можуть отримати додаткові знижки на покупки, доступ до преміального відеоконтенту, медичні консультації, вигідні пакети телекомунікаційних послуг, а також шанс виграти сертифікати на електроніку.
Оновлена програма пропонує такі бонуси:
- Місяць безкоштовної підписки на Преміум HD Кyivstar ТБ
- Знижки на покупки в інтернет-магазині ROZETKA
- Консультації лікарів через сервіс Helsi
- Смачні подарунки – роли від Sushi Master
Користувачі також можуть вибрати один із спеціальних телеком-подарунків:
- 5 ГБ мобільного інтернету
- 100 хвилин для дзвінків
- 1 ГБ інтернету в роумінгу
- 50 хвилин для дзвінків у роумінгу
Окрім цього, акція від Київстар передбачає розіграш 10 сертифікатів номіналом 50 000 грн на придбання електроніки. Щоб взяти участь, достатньо обрати відповідну пропозицію в додатку. Переможців визначать випадковим чином, а результати опублікують на офіційних сторінках у соцмережах та на сайті компанії.
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