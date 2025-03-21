Пользователи могут воспользоваться акцией от Киевстар и выбрать один из специальных телеком-подарков, получив скидки.

Акция от Киевстар расширяет список выгодных предложений для пользователей приложения "Мой Кyivstar", сообщает Politeka.net.

Об этом проинформировали на сайте.

Теперь абоненты могут получить дополнительные скидки на покупки, доступ к премиальному видеоконтенту, медицинские консультации, выгодные пакеты телекоммуникационных услуг и шанс выиграть сертификаты на электронику.

Обновленная программа предлагает следующие бонусы:

Месяц бесплатной подписки на Премиум HD Кyivstar ТВ

на Скидки на покупки в интернет-магазине ROZETKA

в интернет-магазине Консультации врачей через сервис Helsi

через сервис Вкусные подарки – роллы от Sushi Master

Пользователи также могут выбрать один из специальных телеком-подарков:

5 ГБ мобильного интернета

100 минут для звонков

1 ГБ интернета в роуминге

50 минут для звонков в роуминге

Кроме того, акция от Киевстар предусматривает розыгрыш 10 сертификатов номиналом 50 000 грн на приобретение электроники. Чтобы принять участие, достаточно выбрать соответствующее предложение в приложении. Победителей определят случайным образом, а результаты будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях и на сайте компании.

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