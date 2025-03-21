Акция от Киевстар расширяет список выгодных предложений для пользователей приложения "Мой Кyivstar", сообщает Politeka.net.
Об этом проинформировали на сайте.
Теперь абоненты могут получить дополнительные скидки на покупки, доступ к премиальному видеоконтенту, медицинские консультации, выгодные пакеты телекоммуникационных услуг и шанс выиграть сертификаты на электронику.
Обновленная программа предлагает следующие бонусы:
- Месяц бесплатной подписки на Премиум HD Кyivstar ТВ
- Скидки на покупки в интернет-магазине ROZETKA
- Консультации врачей через сервис Helsi
- Вкусные подарки – роллы от Sushi Master
Пользователи также могут выбрать один из специальных телеком-подарков:
- 5 ГБ мобильного интернета
- 100 минут для звонков
- 1 ГБ интернета в роуминге
- 50 минут для звонков в роуминге
Кроме того, акция от Киевстар предусматривает розыгрыш 10 сертификатов номиналом 50 000 грн на приобретение электроники. Чтобы принять участие, достаточно выбрать соответствующее предложение в приложении. Победителей определят случайным образом, а результаты будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях и на сайте компании.
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