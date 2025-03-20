Місцева влада визначає терміни завершення опалювального сезону в Києві та області, орієнтуючись на погодні умови та стан енергосистеми.

Завершення опалювального сезону в Києві та області може відбутися і раніше встановленого терміну, повідомляє Політека.

За попередніми даними, отаплювати домівки перестануть наприкінці березня або на початку квітня. Остаточне рішення ухвалять з урахуванням середньодобової температури. Якщо вона перевищуватиме +8°C протягом трьох діб поспіль, тепло можуть вимкнути раніше.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наразі ситуація залишається стабільною, однак передчасне вимкнення тепла може призвести до підвищеного навантаження на енергосистему, оскільки жителі масово використовуватимуть електрообігрівачі.

На рішення про завершення опалювального сезону в Києві та області впливають такі фактори: поточна температура повітря та прогноз погоди; стан енергомереж після зимового періоду; доцільність економії енергоресурсів.

Згідно з правилами, батареї в Україні зазвичай теплі з 15 жовтня до 15 квітня. Проте у разі стабільного потепління,їх можуть вимкнути набагато раніше.

Місцевим мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, адже все буде залежати від того, чи теплим буде кінець березня у 2025 році.

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