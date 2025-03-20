Местные власти определяют завершение отопительного сезона в Киеве и области, ориентируясь на погодные условия и состояние энергосистемы.

Завершение отопительного сезона в Киеве и области может состояться и раньше установленного срока, сообщает Политека.

По предварительным данным, отапливать дома перестанут в конце марта или начале апреля. Окончательное решение будет принято с учетом среднесуточной температуры. Если она превышает +8°C в течение трех суток подряд, тепло может быть выключено ранее.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, ситуация остается стабильной, однако преждевременное отключение тепла может привести к повышенной нагрузке на энергосистему, поскольку жители будут массово использовать электрообогреватели.

На решение о завершении отопительного сезона в Киеве и области влияют следующие факторы: текущая температура воздуха и прогноз погоды; состояние энергосетей после зимнего периода; целесообразность экономии энергоресурсов

Согласно правилам, батареи в Украине обычно теплые с 15 октября по 15 апреля. Однако в случае стабильного потепления их могут отключить гораздо раньше.

Местным жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей, ведь все будет зависеть от того, будет ли теплым конец марта в 2025 году.

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