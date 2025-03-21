Абоненти lifecell повідомили, що у голосовому меню немає пункту про з'єднання з оператором, а онлайн-чати не допомагають вирішити проблему, пише Політека.

Один із користувачів поділився своїм досвідом на Facebook-сторінці компанії. Він зазначив, що після переходу на тариф "Вільний Лайф" більше не може додзвонитися до оператора. Чоловік перевірив телефон – пристрій працює справно, а при дзвінку з Vodafone відповідний пункт є.

Під публікацією користувача представники компанії заявили, що всі канали підтримки працюють у стандартному режимі. Вони пояснили, що меню формується індивідуально для кожного абонента, залежно від його послуг та запитів. Через це універсальної комбінації для зв’язку не існує.

"Щоб отримати консультацію, потрібно зателефонувати за номером 5433 і вибрати відповідний пункт меню, що відповідає темі звернення", - йдеться у їх відповіді.

Проте клієнт заявив, що намагався обрати всі можливі пункти меню, але так і не знайшов можливості поспілкуватися з консультантом. За його словами, проблема виникла ще 15 березня 2025 року і досі не вирішена.

У lifecell порадили звернутися в альтернативні канали підтримки, зокрема в онлайн-чати. Однак користувач зазначив, що це не допомагає, адже відповіді доводиться чекати довго, а оператори не завжди можуть вирішити проблему.

Окрім цього, він повідомив про погіршення якості зв’язку після зміни тарифного плану. Проте в оператора заперечили зв’язок між переходом на "Вільний Лайф" і якістю покриття, зазначивши, що зміни тарифу не впливають на роботу мережі.

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