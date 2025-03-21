Абоненты lifecell сообщили, что в голосовом меню нет пункта о соединении с оператором, а онлайн-чаты не помогают решить проблему, пишет Политека.

Один из пользователей поделился своим опытом на Facebook-странице компании. Он отметил, что после перехода на тариф "Свободный Лайф" больше не может дозвониться оператору. Мужчина проверил телефон – устройство работает исправно, а при звонке из Vodafone соответствующий пункт есть.

Под публикацией пользователя представители компании заявили, что все каналы поддержки работают в стандартном режиме. Они объяснили, что меню формируется индивидуально для каждого абонента в зависимости от его услуг и запросов. Поэтому универсальной комбинации для связи не существует.

"Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по номеру 5433 и выбрать соответствующий пункт меню, соответствующий теме обращения", - говорится в ответе.

Однако клиент заявил, что пытался выбрать все возможные пункты меню, но так и не нашел возможности пообщаться с консультантом. По его словам, проблема возникла еще 15 марта 2025 года и до сих пор не решена.

В lifecell посоветовали обратиться в альтернативные каналы поддержки, в частности, в онлайн-чаты. Однако пользователь отметил, что это не помогает, ведь ответа приходится долго ждать, а операторы не всегда могут решить проблему.

Кроме того, он сообщил об ухудшении качества связи после изменения тарифного плана. Однако у оператора отрицали связь между переходом на "Свободный Лайф" и качеством покрытия, отметив, что изменения тарифа не влияют на работу сети.

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