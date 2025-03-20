Деяким українцям може знадобитися підтвердження страхового стажу, в іншому випадку пенсія в Україні нараховуватись не буде, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли у ПФУ.
Це важливо, оскільки без підтвердження певні періоди роботи можуть не бути враховані під час нарахування виплат.
Особливо це стосується трудового стажу до 2004 року, коли основним підтверджуючим документом є трудова книжка. Якщо записи в ній відсутні або містять помилки, варто звернутися до Пенсійного фонду з іншими документами, які підтверджують періоди роботи - без цього не буде пенсійних виплат.
Для підтвердження можна використовувати:
- довідки,
- виписки з наказів,
- особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати,
- посвідчення, характеристики,
- письмові трудові договори чи угоди з відмітками про виконання роботи,
- інші документи, що містять інформацію про трудову діяльність.
Якщо ж необхідних документів немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох осіб, які працювали разом із заявником і можуть засвідчити його періоди роботи.
Нагадаємо також, що в ПФУ готуються до змін у пенсійній системі - уже в 2025 році може бути запроваджена накопичувальна пенсія в Україні.
Це означає, що громадяни отримуватимуть гроші не лише із солідарної системи, а й із власного накопичувального рахунку. Наразі нарахування фінансуються за солідарною моделлю: внески працюючих громадян спрямовуються на виплати нинішнім пенсіонерам.
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