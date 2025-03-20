Частина пенсіонерів може зіткнутися з необхідністю звернутись в ПФУ, щоб пенсія в Україні продовжувала надходити на рахунок.

Деяким українцям може знадобитися підтвердження страхового стажу, в іншому випадку пенсія в Україні нараховуватись не буде, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

Це важливо, оскільки без підтвердження певні періоди роботи можуть не бути враховані під час нарахування виплат.

Особливо це стосується трудового стажу до 2004 року, коли основним підтверджуючим документом є трудова книжка. Якщо записи в ній відсутні або містять помилки, варто звернутися до Пенсійного фонду з іншими документами, які підтверджують періоди роботи - без цього не буде пенсійних виплат.

Для підтвердження можна використовувати:

довідки,

виписки з наказів,

особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати,

посвідчення, характеристики,

письмові трудові договори чи угоди з відмітками про виконання роботи,

інші документи, що містять інформацію про трудову діяльність.

Якщо ж необхідних документів немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох осіб, які працювали разом із заявником і можуть засвідчити його періоди роботи.

Нагадаємо також, що в ПФУ готуються до змін у пенсійній системі - уже в 2025 році може бути запроваджена накопичувальна пенсія в Україні.

Це означає, що громадяни отримуватимуть гроші не лише із солідарної системи, а й із власного накопичувального рахунку. Наразі нарахування фінансуються за солідарною моделлю: внески працюючих громадян спрямовуються на виплати нинішнім пенсіонерам.

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