Часть пенсионеров может столкнуться с необходимостью обратиться в ПФУ, чтобы пенсия в Украине продолжала поступать на счет.

Некоторым украинцам может понадобиться подтверждение страхового стажа, в противном случае пенсия в Украине не будет начисляться, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

Это важно, поскольку без подтверждения определенные периоды работы могут не учитываться при начислении выплат.

Особенно это касается трудового стажа до 2004 года, когда основным подтверждающим документом является трудовая книжка. Если записи в ней отсутствуют или содержат ошибки, следует обратиться в Пенсионный фонд с другими документами, подтверждающими периоды работы – без этого не будет пенсионных выплат.

Для подтверждения можно использовать:

справки,

выписки из приказов,

личные счета и сведения о выплате заработной платы,

удостоверение, характеристики,

письменные трудовые договоры или соглашения с отметками о выполнении работы,

другие документы, содержащие информацию о трудовой деятельности.

Если необходимых документов нет, стаж можно подтвердить показаниями двух лиц, которые работали вместе с заявителем и могут засвидетельствовать его периоды работы.

Напомним также, что в ПФУ готовятся к изменениям в пенсионной системе – уже в 2025 году может быть введена накопительная пенсия в Украине.

Это значит, что граждане будут получать деньги не только из солидарной системы, но и со собственного накопительного счета. Начисления финансируются по солидарной модели: взносы работающих граждан направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.