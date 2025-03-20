Надається грошова допомога в Києві для мешканців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - їм можуть надавати щомісячну виплату, якщо належать до певних категорій, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розповіли КМДА. Розмір виплат залежить від статусу особи, і ця програма фінансується з бюджету міста в рамках ініціативи «Турбота. Назустріч киянам», що була продовжена на 2025 рік.

Надається наступним категоріям громадян:

Сума 2500 грн:

Діти з інвалідністю підгрупи А.

Діти над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу.

Сироти.

Інваліди І групи підгрупи А, якщо їхня пенсія (з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат) не перевищує трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та отримують державну соціальну допомогу.

Сума 2000 грн:

Діти з інвалідністю.

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

Люди інвалідністю І групи, пенсія яких не перевищує трьох прожиткових мінімумів для осіб, втратили працездатність та ті, що отримують державну соціальну допомогу.

Особи, що є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання або потребують специфічного лікування (наприклад, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет І типу тощо).

Сума 1200 грн:

Особи з інвалідністю ІІ групи, що отримують державну соціальні пільги.

Грошова допомога в Києві виплачуватиметься на поточні банківські рахунки, відкриті для виплати пенсій, або на рахунки, відкриті в банку для проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина». Пільговики, які отримують гроші через «Укрпошту», можуть отримати безпосередньо у відділеннях пошти або разом із пенсією.

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