Предоставляется денежная помощь в Киеве для жителей и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - им могут предоставлять ежемесячную выплату, если относятся к определенным категориям, сообщает Politeka.net.

Подробности рассказали КГГА. Размер выплат зависит от статуса личности, и эта программа финансируется из бюджета города в рамках инициативы «Забота. Навстречу киевлянам», продленной на 2025 год.

Предоставляется следующим категориям граждан:

Сумма 2500 грн:

Дети с инвалидностью подгруппы

Дети над которыми установлены опека или попечительство или воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Сироты.

Инвалиды I группы подгруппы А, если их пенсия (с учетом всех надбавок, повышений и других доплат) не превышает трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность и получающих государственную социальные льготы.

Сумма 2000 грн:

Дети с инвалидностью.

Дети, над которыми установлена ​​опека или забота.

Инвалиды I группы, пенсия которых не превышает трех прожиточных минимумов для лиц, потеряли трудоспособность и получающие государственную социальные льготы.

Лица, являющиеся

елями пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями или требующие специфического лечения (например, детский церебральный паралич, сахарный диабет I типа и т.п.).

Сумма 1200 грн:

Лица с инвалидностью ІІ группы, получающие государственную социальные льготы.

Денежная помощь в Киеве будет призначаться на текущие банковские счета, открытые для выплаты пенсий, или на счета, открытые в банке для проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Льготники, получающие деньги через Укрпочту, могут получить непосредственно в отделениях почты или вместе с пенсией.

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