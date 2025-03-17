В Міністерстві соціальної політики наголосили, що пенсія в Україні може бути більшою, якщо дотримуватись чотирьох рекомендацій.

Для більшості літніх людей пенсія в Україні є основним джерелом доходу, тож варто заздалегідь подбати про її розмір, існує кілька способів збільшити суму виплат, повідомляє Politeka.net.

Як самостійно вплинути на розмір майбутніх пенсійних нарахувань, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

Інколи фактичний розмір виплат може виявитися значно нижчим за очікування, що змушує багатьох замислитися: як підвищити свою пенсію.

Чотири ключові рекомендації, які допоможуть українцям підвищити суму майбутніх нарахувань:

Офіційне працевлаштування. Легальна робота гарантує регулярну сплату внесків до Пенсійного фонду, нарахування страхового стажу та формування прав. Це безпосередньо впливає на виплати у старості.

Інвестиції в освіту та кар'єру. Підвищення кваліфікації чи освоєння нової професії сприяє кар'єрному зростанню, що дозволяє отримувати вищу заробітну плату, а отже — робити більші відрахування.

Збільшення страхового стажу. Чим довший стаж, тим вища пенсія в Україні. Наприклад, додаткові п’ять років стажу можуть збільшити її на 30%.

Добровільна сплата. Громадяни можуть самостійно обирати суму внесків до ПФУ відповідно до своїх фінансових можливостей.

Також у Мінсоцполітики нагадали, що розмір выплат залежить від суми та регулярності сплати єдиного соцвнеску. Чим більший внесок і триваліший період його сплати — тим стабільнішим і вищим буде забезпечення.

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