Подорожчання пального у Києві триває – вартість бензину, дизельного палива та автогазу знову піднялась.

Станом на 13 березня 2025 року всі водії помітили подорожчання пального у Києві, повідомляє Політека.

Як пише Мінфін, експерти пов’язують це із загальною динамікою світових ринків та змінами у податковій політиці.

За даними моніторингу АЗС у місці, бензин А-95 преміум зріс на 1 копійку і тепер коштує 60,26 грн за літр. Стандартний А-95 також пішов вверх на 1 копійку – до 56,72 грн. Найбільше подорожчання пального у Києві відзобразилося на А-92, який додав у ціні 5 копійок і тепер продається по 53,73.

Ціни на дизель також не залишилися без змін – його вартість збільшилася до 55,23 грн за літр. Водії, які використовують автомобільний газ, теж відчули, за заправка б'є по гаманцю – цей вид зріс на 2 копійки, досягнувши 36,97 грн.

Експерти прогнозують, що подальше зростання вартості залежатиме від коливань курсу валют та ситуації з постачанням пального в Україну.

Раніше ми також писали, що з початку 2025 року на українських АЗС відбудуться зміни через підвищення акцизів та вартість нафти.

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