Подорожание горючего в Киеве продолжается – стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза снова поднялась.

По состоянию на 13 марта 2025 все водители заметили подорожание горючего в Киеве, сообщает Политека.

Как пишет Минфин, эксперты связывают это с общей динамикой мировых рынков и изменениями налоговой политики.

По данным мониторинга АЗС в месте, бензин А-95 премиум вырос на 1 копейку и теперь стоит 60,26 грн/литр. Стандартный А-95 также пошел вверх на 1 копейку – до 56,72 грн. Наибольшее подорожание горючего в Киеве отразилось на А-92, который прибавил в цене 5 копеек и теперь продается по 53,73.

Цены на дизель также не остались по-прежнему – его стоимость увеличилась до 55,23 грн за литр. Водители, использующие автомобильный газ, тоже почувствовали, что за заправка бьет по кошельку – этот вид вырос на 2 копейки, достигнув 36,97 грн.

Эксперты прогнозируют, что дальнейший рост стоимости будет зависеть от колебаний курса валют и ситуации с поставками топлива в Украину.

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