Клієнт Київстар вчинив скандал в офісі мобільного оператора через оформлений на його брата кредит.

Чоловіка звинуватили у дрібному хуліганстві після відвідування офісу Київстар разом із братом, вони намагалися з’ясувати обставини оформлення кредиту, пов’язаного з привласненням номера телефону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у постанові Дзержинського районного суду Кривого Рогу.

Інцидент стався 31 жовтня 2020 року близько 20:00. За версією поліції, клієнт перебував у громадському місці, нецензурно лаявся на перехожих і поводився зухвало, що кваліфікували як адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП.

Однак у суді чоловік заперечив свою провину, пояснивши, що разом із братом прийшов до офісу мобільного оператора Київстар, щоб розібратися із шахрайством.

Вони викликали поліцію, щоб затримати особу, яка незаконно оформила кредит. Однак після того, як правоохоронці спочатку затримали винного, а згодом відпустили, клієнт висловив своє невдоволення, що й призвело до складання протоколу проти нього.

Суд, розглянувши матеріали справи, дійшов висновку, що в діях клієнта Київстар немає складу адміністративного правопорушення, і закрив провадження.

«Дослідивши матеріали справи, суд встановив відсутність правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП», — зазначено у рішенні суду.

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