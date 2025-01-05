У 2025 році на коливання курсу гривні в Україні впливатимуть кілька факторів, зокрема продовження бойових дій, енергетичний терор з боку росії та стабільність міжнародної допомоги.

Скільки та чому за цей рік втратить гривня, пояснюють аналітики.

Курс гривні залишатиметься нестабільним, і Національний банк України продовжуватиме політику керованої гнучкості. Очікується, що середньорічний курс гривні досягне 43,3 гривні за долар, а до кінця року може піднятися до 45,5 гривні за долар, як зазначив Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

Основними чинниками, які впливатимуть на курс, залишатимуться безпекові ризики. Експерти прогнозують, що НБУ активно обмежуватиме девальвацію гривні.

Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зазначив, що в 2025 році на курс гривні впливатимуть сезонні фактори, а також підвищений попит через військові закупівлі та потреби енергетичного сектору, що може тиснути на національну валюту.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, член Українського товариства фінансових аналітиків, також прогнозує, що курс гривні досягне рівня 45 гривень за долар, що буде необхідно для забезпечення бюджетних надходжень. Він підкреслив, що такі коливання є частиною нормального курсового руху, і НБУ продовжить політику підтримки стабільності на валютному ринку.

Джерело: Фокус.

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