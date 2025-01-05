Для порівняння, за даними Опендатабот, середня пенсія в Одеській області становить лише 5,5 тис. грн.

Колишній суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду В’ячеслав Потапчук через суд домігся збільшення пенсії, і відтепер щомісяця він отримуватиме майже 330 тисяч гривень.

Про це стало відомо з рішення Одеського окружного адміністративного суду.

Що сталося?

Судді в Україні мають право на довічне грошове утримання у розмірі 94% від своєї заробітної плати. Після підвищення зарплат суддів у січні 2024 року В’ячеслав Потапчук звернувся до Пенсійного фонду з вимогою переглянути розмір його виплат. Пенсійний фонд відмовив, і Потапчук подав позов до суду.

Одеський окружний адміністративний суд став на бік екссудді, ухваливши рішення, що дозволяє йому щомісяця отримувати 329,1 тис. грн пенсії.

Контраст із реальністю

Для порівняння, за даними Опендатабот, середня пенсія в Одеській області становить лише 5,5 тис. грн.

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Відповідно до інформації, прийнятою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, громадянин обіймав посаду "оперуповноваженого карного розшуку" в поліцейському органі, створеному російськими окупантами в Ізюмі.

У своїй ролі він приймав заяви від громадян про побутові злочини, збирав свідчення та брав участь в огляді місць подій. Його діяльність припинилася після того, як територія була звільнена Збройними Силами України.

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