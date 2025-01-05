Для сравнения, по данным Опендатабота, средняя пенсия в Одесской области составляет лишь 5,5 тыс. грн.

Бывший судья Пятого апелляционного административного суда Вячеслав Потапчук через суд добился увеличения пенсии, и теперь ежемесячно он будет получать почти 330 тысяч гривен.

Об этом стало известно по решению Одесского окружного административного суда.

Что произошло?

Судьи в Украине имеют право на пожизненное денежное содержание в размере 94% своей заработной платы. После повышения зарплат судей в январе 2024 г. Вячеслав Потапчук обратился в Пенсионный фонд с требованием пересмотреть размер его выплат. Пенсионный фонд отказал, и Потапчук подал иск в суд.

Одесский окружной административный суд принял сторону экссудии, приняв решение, позволяющее ему ежемесячно получать 329,1 тыс. грн пенсии.

Контраст с реальностью

Для сравнения, по данным Опендатабота, средняя пенсия в Одесской области составляет лишь 5,5 тыс. грн.

Также Politeka писала, что Харьковский городской суд Дзержинского района признал местного жителя виновным в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Согласно информации, принятой в Едином государственном реестре судебных решений, гражданин занимал должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в полицейском органе, созданном российскими оккупантами в Изюме.

В своей роли он принимал заявления от граждан о бытовых преступлениях, собирал показания и принимал участие в осмотре мест событий.

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