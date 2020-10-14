Кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський витрачає мільйони доларів на передвиборчу кампанію

Як пише Politeka.net, про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Сергій Корнак. За його словами, сьогодні один білборд коштує 500 доларів на тиждень, а у Пальчевського по всій Україні їх дуже багато.

"Їх же тисячі. Тисячі білбордів, щоб його обличчя було впізнаваним. Хто платить за цей весь шабаш. За чий рахунок банкет, хто оплачує? Ми розуміємо, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Коли людина бере стільки грошей, значить вона бере на себе якісь зобов'язання", - заявив Корнак.

Блогер впевнений, що Пальчевський витрачає мільйонні бюджети на кампанію, так як багато платних оголошень з ним.

"Коли ви підете голосувати за людину, ви зрозумійте одне: якщо він не вказує свої доходи, значить йому нічого сказати. Значить гроші забрані у нас з вами. Значить це гроші, вкрадені корупціонерами", - заявив блогер.

Раніше ми писали, що при розлученні з дружиною, з якою він прожив 30 років, Пальчевський доводив у суді, що йому не має чим ділитися з законною дружиною. При цьому, в публічній площині він не раз заявляв про те, що є успішним бізнесменом.

Крім цього, відомий журналіст Дмитро Гордон заявив, що Андрій Пальчевський є діючим офіцером спецслужб Російської Федерації. Журналіст упевнений, що в українських спецслужб є пристойне досьє на Пальчевського, яке незабаром може з'явитися у вільному доступі. Гордон також припустив, що клініка Пальчевського - це всього лише прикриття для його реальної роботи.

Нагадаємо, що Пальчевський, який рветься в мери Києва, судився з дружиною через гроші і не платить аліменти: "прикинувся бідняком і...".

Як повідомляла Politeka, блогер викрив "успішного бізнесмена" Пальчевського, який залишив дітей без аліментів: "у нього немає майна!».

Також Politeka писала, що журналіст Бойко викрив кандидата в мери Києва Пальчевського:"Професійний шахрай".