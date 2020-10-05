У Києві різко погіршиться погода, прогнозують сильні пориви вітру

При цьому синоптики уточнюють, що сильні пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Киян попередили, що слід бути готовими до першого рівня небезпеки – жовтого.

"Протягом дня 5 жовтня в столиці пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У зв'язку зі штормовим попередженням жителям міста слід дотримуватися деяких рекомендацій:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

За даними Укргідрометцентру, в цілому в Україні 5 жовтня погіршиться погода – зокрема, в деяких регіонах очікуються сильні зливи з грозами. Так, найбільше дощитиме в західних областях, а в центральних синоптики попередили про шквальний вітер.

Стовпчики термометрів протримаються на рівні + 20... + 23 градусів. А найбільш прохолодно в цей день буде в Києві-очікується +19... + 21 градус.

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