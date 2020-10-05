В Киеве резко ухудшится погода, прогнозируют сильные порывы ветра

При этом синоптики уточняют, что сильные порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Киевлян предупредили, что следует быть готовыми к первому уровню опасности – желтому.

"В течение дня 5 октября в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В связи со штормовым предупреждением жителям города следует придерживаться некоторых рекомендаций:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

По данным Укргидрометцентра, в целом в Украине 5 октября ухудшится погода – в частности, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни с грозами. Так, больше всего будет дождить в западных областях, а в центральных синоптики предупредили о шквальном ветре.

Столбики термометров продержатся на уровне +20... +23 градусов. А наиболее прохладно в этот день будет в Киеве – ожидается +19... +21 градус.

Напомним, что пьяный коп снес маму и дочку под Киевом, очевидцы раскрыли подробности.

Как Politeka писала, что киевские коммунальщики полили деревья во время дождя.