В Киеве резко ухудшится погода, прогнозируют сильные порывы ветра
При этом синоптики уточняют, что сильные порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Киевлян предупредили, что следует быть готовыми к первому уровню опасности – желтому.
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"В течение дня 5 октября в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В связи со штормовым предупреждением жителям города следует придерживаться некоторых рекомендаций:
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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
По данным Укргидрометцентра, в целом в Украине 5 октября ухудшится погода – в частности, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни с грозами. Так, больше всего будет дождить в западных областях, а в центральных синоптики предупредили о шквальном ветре.
Столбики термометров продержатся на уровне +20... +23 градусов. А наиболее прохладно в этот день будет в Киеве – ожидается +19... +21 градус.
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Как Politeka писала, что киевские коммунальщики полили деревья во время дождя.