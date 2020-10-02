Незважаючи на перемир'я, в госпіталях багато військових

У столицю доставили бійців ЗСУ, які отримали поранення від підриву на вибуховому пристрої на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію волонтерки Наталії Юсупової.

Вона розповіла, що 2 жовтня у Київський госпіталь доставили бійців, які днями підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі.

Серед поранених українських військових є воїни з ампутацією.

Також Юсупова повідомила, що кілька днів тому в реанімації помер боєць, у якого було дуже важке поранення.

Крім того, за її словами, у госпіталі перебувають бійці ЗСУ не тільки з пораненнями, а і з різними хворобами.

"Незважаючи на перемир'я, воїнів в госпіталях багато. З пораненнями, з важкими хворобами, з онко. Лікують їх прекрасні доктора, роблять складні операції, при цьому є позиції, які закривають волонтери. У гематології лежать бійці з важкими захворюваннями онко", - написала Юсупова.

Волонтерка також оприлюднила список закуплених нею ліків для українських захисників і звернулась до небайдужих з проханням допомогти зібрати кошти на медикаменти для поранених та хворих військових.

"Зараз в госпіталі карантин, скоро День захисника Вітчизни, хто хоче допомогти бійцям, пишіть, скоординую", - написала вона.

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