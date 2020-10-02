Несмотря на перемирие, в госпиталях много военных

В столицу доставили бойцов ВСУ, получивших ранения от подрыва на взрывном устройстве на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию волонтера Натальи Юсуповой.

Она рассказала, что 2 октября в Киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве на Донбассе.

Среди раненых украинских военных есть воины с ампутацией.

Также Юсупова сообщила, что несколько дней назад в реанимации скончался боец, у которого было очень тяжелое ранение.

Кроме того, по ее словам, в госпитале находятся бойцы ВСУ не только с ранениями, но и с различными болезнями.

"Несмотря на перемирие, воинов в госпиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями, с онко. Лечат их прекрасные доктора, делают сложные операции, при этом есть позиции, которые закрывают волонтеры. В гематологии лежат бойцы с тяжелыми заболеваниями онко", - написала Юсупова.

Волонтер также обнародовала список закупленных ею лекарств для украинских защитников и обратилась к неравнодушным с просьбой помочь собрать средства на медикаменты для раненых и больных военных.

"Сейчас в госпитале карантин, скоро День защитника Отечества, кто хочет помочь бойцам, пишите, скоординирую", - написала она.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

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