У Києві "герою парковки" залишили неприємний сюрприз

Жителі столиці помстилися водієві, який залишив свій автомобіль в недозволеному місці.

"У Києві невідомий бандит поклав дуже смердючий кульок зі сміттям на новенький автомобіль Volkswagen. Що робити-то брати? Як боротися з цим свавіллям", - підписав фото автор публікації.

Раніше ми писали, що коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці.

Зокрема, її можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа.

Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.

«У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати», – розповів чоловік на ім'я Вадим.

Нагадаємо, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, Київський маршрутник нахабно викинув пенсіонерку з салону

Також Politeka писала, що столицю України запропонували перенести з Києва в село.