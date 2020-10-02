У Києві "герою парковки" залишили неприємний сюрприз
Жителі столиці помстилися водієві, який залишив свій автомобіль в недозволеному місці.
"У Києві невідомий бандит поклав дуже смердючий кульок зі сміттям на новенький автомобіль Volkswagen. Що робити-то брати? Як боротися з цим свавіллям", - підписав фото автор публікації.
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Раніше ми писали, що коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці.
Зокрема, її можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа.
Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.
«У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати», – розповів чоловік на ім'я Вадим.
Нагадаємо, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.
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Також Politeka писала, що столицю України запропонували перенести з Києва в село.