В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз
Жители столицы отомстили водителю, который оставил свой автомобиль в неположенном месте.
"В Киеве неизвестный бандит положил очень вонючий кулёк с мусором на новенький автомобиль Volkswagen. Что делать-то братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал фото автор публикации.
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Ранее мы писали, что коричневая дымка непонятного происхождения накрыла накануне Киев и его окрестности.
В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.
Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.
«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.
Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.
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Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.