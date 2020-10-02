В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз

Жители столицы отомстили водителю, который оставил свой автомобиль в неположенном месте.

"В Киеве неизвестный бандит положил очень вонючий кулёк с мусором на новенький автомобиль Volkswagen. Что делать-то братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал фото автор публикации.

Ранее мы писали, что коричневая дымка непонятного происхождения накрыла накануне Киев и его окрестности.

В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.

Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.

«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.

Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.

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Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.