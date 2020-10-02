Біля ж\д вокзалу в Києві 2 жовтня сталася стрілянина

Під час суперечки чоловік витягнув пневматичний пістолет і вистрілив з нього в жінку.

Вона отримала поранення в ногу.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва. Інцидент стався близько 11 години ранку.

Зараз всі учасники конфлікту знаходяться у відділенні поліції. Там з ними з'ясовують всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці.

Зокрема, її можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа.

Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.

«У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати», – розповів чоловік на ім'я Вадим.

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