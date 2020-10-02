Біля ж\д вокзалу в Києві 2 жовтня сталася стрілянина
Під час суперечки чоловік витягнув пневматичний пістолет і вистрілив з нього в жінку.
Вона отримала поранення в ногу.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва. Інцидент стався близько 11 години ранку.
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Зараз всі учасники конфлікту знаходяться у відділенні поліції. Там з ними з'ясовують всі обставини інциденту.
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