Коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці
Зокрема, його можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа, передає "ТСН".
Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.
"У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати", – розповів чоловік на ім'я Вадим.
Коханка Тарзана зі сльозами на очах здивувала зізнанням, Корольовій це не сподобається: "Поривай звели в лик святих..."
ПриватБанк прийняв рішення щодо тарифів, що змінилося з 1 жовтня: "За зняття готівки..."
Демі Роуз показала свій найбезсоромніший купальник, тканина майже нічого не приховує: "Дозволь тебе..."
Напружений Тарзан ошелешив заявою після зрад Корольовій, крик душі: "Занадто велика ціна..."
Також люди відзначили, що запаху гару не було чутно, проте присмак пилу дуже відчувався.
В Укргідрометцентрі не змогли конкретно відповісти на запитання про те, що саме відбувалося в передмісті, проте сказали, що це навряд чи була пилова буря.
"Вчора були опади, в Обухівському районі теж. Тому це не може бути пилова буря. Пилової бурі в Обухівському районі в Укргідрометцентрі не зафіксовано", - заявив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Тим часом у Києві продовжує погіршуватися ситуація з китайським вірусом. За останню добу в столиці зафіксовано 447 нових випадків зараження.
Всього в столиці України інфіковані вже 23 602 людини, в області – 9428 заражених. За добу вірус забрав життя десяти людей, всього від нього померли 401 киянин. Одужали за добу 312 жителів столиці. Боротьбу з хворобою продовжують 15 948 осіб.
Раніше ми писали про те, що жителів столиці здивували дії комунальників, які під час дощу поливали дерева.
Як пояснили в "Київзеленбуді", така погода сприяє кращому засвоєнню добрив зеленими насадженнями.
Нагадаємо, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.
Як повідомляла Politeka, київський маршрутник нахабно викинув пенсіонерку з салону
Також Politeka писала, що столицю України запропонували перенести з Києва в село.