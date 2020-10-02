За словами очевидців, у повітрі був сильний присмак пилу

Коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці

Зокрема, його можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа, передає "ТСН".

Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.

"У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати", – розповів чоловік на ім'я Вадим.

Також люди відзначили, що запаху гару не було чутно, проте присмак пилу дуже відчувався.

В Укргідрометцентрі не змогли конкретно відповісти на запитання про те, що саме відбувалося в передмісті, проте сказали, що це навряд чи була пилова буря.

"Вчора були опади, в Обухівському районі теж. Тому це не може бути пилова буря. Пилової бурі в Обухівському районі в Укргідрометцентрі не зафіксовано", - заявив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Тим часом у Києві продовжує погіршуватися ситуація з китайським вірусом. За останню добу в столиці зафіксовано 447 нових випадків зараження.

Всього в столиці України інфіковані вже 23 602 людини, в області – 9428 заражених. За добу вірус забрав життя десяти людей, всього від нього померли 401 киянин. Одужали за добу 312 жителів столиці. Боротьбу з хворобою продовжують 15 948 осіб.

Раніше ми писали про те, що жителів столиці здивували дії комунальників, які під час дощу поливали дерева.

Як пояснили в "Київзеленбуді", така погода сприяє кращому засвоєнню добрив зеленими насадженнями.

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