По словам очевидцев, в воздухе был сильный привкус пыли

Коричневая дымка непонятного происхождения накрыла накануне Киев и его окрестности

В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа, передает «ТСН».

Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.

«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.

Также люди отметили, что запаха гари не было слышно, однако привкус пыли очень ощущался.

В Укргидрометцентре не смогли конкретно ответить на вопрос о том, что именно происходило в пригороде, однако сказали, что это вряд ли была пылевая буря.

«Вчера были осадки, в Обуховском районе тоже. Поэтому это не может быть пылевая буря. Пылевой бури в Обуховском районе в Укргидрометцентре не зафиксировано», — заявил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Тем временем в Киеве продолжает ухудшаться ситуация с китайским вирусом. За последние сутки в столице зафиксировано 447 новых случаев заражения.

Всего в столице Украины инфицированы уже 23 602 человека, в области – 9428 зараженных. За сутки вирус унес жизни десяти человек, всего от него скончались 401 киевлянин. Выздоровели за сутки 312 жителей столицы. Борьбу с болезнью продолжают 15 948 человек.

Ранее мы писали о том, что жителей столицы удивили действия коммунальщиков, которые во время дождя поливали деревья.

Как объяснили в «Киевзеленстрое», такая погода способствует лучшему усвоению удобрений зелеными насаждениями.

Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик нагло вышвырнул пенсионерку из салона

Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.