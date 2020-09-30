Поліція Києва встановлює обставини, що призвели до загибелі жінки

Інцидент стався в середу, 30 вересня, в Шевченківському районі столиці України, передає Politeka.net з посиланням на сторінку поліції Києва у соцмережі Фейсбук.

У повідомленні йдеться, що близько полудня на лінію 102 надійшов виклик, що на вул.Толбухіна виявлена жінка без свідомості з травмою голови - близько 4 см на потилиці. Її госпіталізували, однак, на жаль, постраждала померла.

В результаті огляду речей потерпілої, з'ясувалося, що вона є співробітницею посольства США - Санвер Нікаело. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також обставини, за яких вона отримала серйозну травму.

За попередньою інформацією, до побиття Нікаело може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнений в чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку, з темним волоссям (з боків коротко підстрижені).

Раніше ми повідомляли, 18 вересня у Святошинському районі Києва знайшли тіло 31-річного жителя Дніпра. На тілі чоловіка виявили велику кількість колото-різаних ран в області рук і шиї, також труп спотворили бездомні тварини.

Правоохоронцям вдалося встановити особи чоловіків 1989 і 1990 років народження, підозрюваних у вбивстві. Один з них – уродженець Дніпропетровської області, інший – Херсонської. Їх затримали і вони зізналися у скоєному злочині.

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