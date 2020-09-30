Він повідомив, що вдалося затримати 15 екстремалів. Відносно порушників складені протоколи про адміністративну відповідальність.

Віталій Кличко додав, що серед запецерів в основному підлітки або чоловіки від 16 до 24 років.

Раніше ми писали, що зацепер потрапив під поїзд метро в Києві.

Сталося все це на зеленій гілці метрополітену між станціями Видубичі та Славутич. Випадок виявився летальним-жертві відрізало голову.

Величезна кількість людей утворило нереальну чергу. Люди не могли добратися нормально додому, поки все не прояснилося.

Крім того, в Києві щодня на чергуванні перебувають майже 160 швидких.

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"У Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів з СOVID-19. Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою або з підтвердженим діагнозом "коронавірус", – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, цілодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад "швидких", але це йдеться про денну зміну. Водночас вночі працює 130 бригад швидкої допомоги.

Нагадавши, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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