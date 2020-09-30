Ранее мы писали, что зацепер попал под поезд метро в Киеве. Случай оказался летальным - жертве отрезало голову.

Произошло все это на зеленой ветке метрополитена между станциями Выдубичи и Славутич.

Огромное количество людей образовало нереальную очередь. Люди не могли добраться нормально домой, пока все не прояснилось.

Кроме того, в Киеве ежедневно на дежурстве находятся почти 160 скорых.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19. Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом "коронавирус", – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, круглосуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам оказывают 158 бригад "скорых", но это речь идет о дневной смене. В то же время ночью работает 130 бригад скорой помощи.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.