Кандидатка в мери Києва та нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук здивувала новим дивним агітаційним роликом

Як передає Politeka, відео Верещук розмістила в соцмережі Tik-Tok.

Так, "пані мер" здивувала новим відео у Tik-Tok, де молодий хлопець кидає сміття повз урну, а вона його після цього переслідує в дусі фільму "Крик" чи "Воно". При цьому Верещук вже традиційно залишається в образі такої собі Мері Поппінс - із парасолькою. Після тривалих переслідувань хлопець все-таки викидає папірець "за адресою".

Під музику Верещук у жовтому плащі з’являється перед юнаком, коли той "промазав", кидаючи папірець у смітник.

Верещук переслідує хлопця з суворим виразом обличчя, а той намагається втекти від політика. Кандидатка в мери зникає лише тоді, коли киянин врешті влучив у смітник. У фінальній сцені хлопець кинув свій папірець ще раз в урну, цього разу вже влучивши. Задоволена Верещук аплодує, і відео закінчується.

"А якщо б не підняв, вона б тоді відлупасила його парасолькою", "Пропоную такий відос: пані Верещук з парасолькою пролітає повз Києва, як фанера над Парижем, а кияни внизу плещуть в долоні", "Співайте разом: наркомани на городі ріжуть маковиння", "На кого ця *няга розрахована, цікаво", "Яке днище..." - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, "Без парасольки сьогодні?": Геращенко і Верещук влаштували палкі баталії в прямому ефірі, відео.

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