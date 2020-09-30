Кандидатка в мэры Киева и нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук удивила новым странным агитационным роликом

Как передает Politeka, видео Верещук разместила в соцсети Tik-Tok.

Так, "пани мэр" удивила новым видео в Tik-Tok, где молодой парень бросает мусор мимо урны, а она его после этого преследует в духе фильма "Крик" или "Оно". При этом Верещук уже традиционно остается в образе некой Мэри Поппинс - с зонтиком. После длительных преследований парень все-таки выбрасывает бумажку "по адресу".

Под музыку Верещук в желтом плаще появляется перед юношей, когда тот "промазал", бросая бумажку в урну.

Верещук преследует парня с суровым выражением лица, а тот пытается убежать от политика. Кандидатка в мэры исчезает только тогда, когда киевлянин наконец попал в мусорку. В финальной сцене парень бросил свою бумажку еще раз в урну, на этот раз уже попав. Довольная Верещук аплодирует, и видео заканчивается.

"А если бы не поднял, она бы тогда отлупасила его зонтиком", "Предлагаю такой видос: госпожа Верещук с зонтиком пролетает мимо Киева, как фанера над Парижем, а киевляне внизу хлопают в ладоши", "Пойте вместе: наркоманы на огороде режут мак", "На кого эта *няга рассчитана, интересно", "Какое днище..." - пишут в комментариях.

Напомним, "Без зонта сегодня?": Геращенко и Верещук устроили жаркие баталии в прямом эфире, видео.

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