У середу, 30 вересня, Київ накриють рясні зливи

Про те, що дощ досягне критерію істотний (і рівень небезпеки, жовтий), повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідометцентр.

Сильний дощ йтиме в столиці весь день й ослабне тільки під вечір. Температура повітря в цей день очікується в межах 13-14 градусів вище нуля.

Зазначимо, що з 30 вересня погіршення погоди очікується по всій країні. Так, зі зливами не пощастило не тільки Києву. У Карпатах та Прикарпатті рятувальники прогнозують II рівень небезпеки, помаранчевий. Також сильні дощі пройдуть у центрі, Херсонській та Запорізькій областях. На півдні України місцями можливі грози. На додаток до цього українців чекають сильні пориви вітру – до 7-12 метрів в секунду.

Також синоптики попередили про похолодання. Найнижчі температури очікуються на заході, де стовпчики термометрів опустяться до +12...+16 градусів. У центральних областях та на півночі температура триматиметься в межах +14...+18 градусів.

30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Люди в цей день спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізніше. З цього часу вже можуть бути перші заморозки в повітрі нижче 2 градусів морозу.

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