В среду, 30 сентября, Киев накроют обильные ливни

О том, что дождь достигнет критерия существенный (І уровень опасности, желтый), сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидометцентр.

Сильный дождь будет идти в столице весь день и ослабнет только к вечеру. Температура воздуха в этот день ожидается в пределах 13-14 градусов выше нуля.

Отметим, что с 30 сентября ухудшение погоды ожидается по всей стране. Так, с ливнями не повезло не только Киеву. В Карпатах и Прикарпатье спасатели прогнозируют II уровень опасности, оранжевый. Также сильные дожди пройдут в центре, Херсонской и Запорожской областях. На юге Украины местами возможны грозы. В добавок к этому украинцев ждут сильные порывы ветра – до 7-12 метров в секунду.

Также синоптики предупредили о похолодании. Самые низкие температуры ожидаются на западе, где столбики термометров опустятся до +12…+16 градусов. В центральных областях и на севере температура будет держаться в пределах +14…+18 градусов.

30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.

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