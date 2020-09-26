Визначилися головні фаворити на посаду мера Києва
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з останнього соцдослідження ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція", яке проходило з 21 по 22 вересня.
Так, дві перші позиції впевнено займають чинний градоначальник столиці Віталій Кличко і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський з 26,7% і 22,4% голосів відповідно.
В опитуванні взяли участь 1500 респондентів.
Повний рейтинг кандидатів у мери Києва виглядають наступним чином:
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Віталій Кличко – УДАР) - 26,7%
Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського) - 22,4%
Микола Томенко – (Рідна країна) - 9,8%
Сергій Притула – (Голос) - 5,6%
Олександр Попов – (ОПЗЖ) - 5,3%
Ірина Верещук – (Слуга народу) - 5,1%
Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%
Ігор Смешко – (Сила і честь) - 4,6%
Олексій Кучеренко – (Батьківщина - 2,9%
Олександр Омельченко – (Єдність) - 2,5%
Сергій Гусовський – (За майбутнє) - 2,1%
Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%
Борислав Береза-1,5%
Сергій Шахов – (Наш край) - 1,2%
Варто зазначити, що згідно з даними соцопитування, 38,9% респондентів негативно оцінили роботу чинного мера Віталія Кличка. Це відбилося і на його рейтингу: з початку місяця Кличко втратив 1,6%.
Політичний консультант Микола Спиридонов вказав на наявність безлічі причин падіння рейтингу Кличка. Однією з них він назвав постійну хаотичну забудову Києва, а також серйозні проблеми з громадським транспортом.
Експерт підкреслив, що головним конкурентом чинного мера на виборах стане саме Пальчевський, з яким вони зустрінуться у другому турі.
"Наступає на п'яти йому Андрій Пальчевський, представник Партії "Перемога Пальчевського»", - підкреслив Спиридонов.
Також Кияни визначилися з політичними партіями, за які готові віддати голоси на майбутніх виборах:
Нагадавши, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
Як повідомляла Politeka, Кличко нарядив комунальників "від кутюр" і нарвався на гнів киян.
Також Politeka писала, що Кличко налякав киян "інфекційним вибухом".