У Києві з ранку, 21 вересня Лівий берег накритий сильним смогом
Про це напомнинает Politeka з посиланням на ТСН.
Причина смогу-звалище, що загорілося, куди місцеві жителі роками везли будсміття і пластик. Погіршує становище те, що пожежа перекинулася на торфовища, розташовані неподалік.
Екологи і лікарі в один голос стверджують, що такі пожежі можуть надати серйозні наслідки на здоров'я жителів столиці, так як вони змінюють екологію всього мегаполісу. Повітря в Києві на сьогоднішній день перенасичене канцерогенами, не очищається і тому ті, хто мимоволі дихає димом, серйозно ризикують своїм здоров'ям.
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"Система фільтрів сучасних сміттєспалювальних заводів коштує сотні мільйонів євро. Тут (у Києві, – Ред.) все відбувається прямо в повітрі, відповідно, ми всіма цими фенолами, формальдегідами і іншим дихаємо", – пояснив один з експертів.
Фахівці настійно рекомендують киянам, які потрапили в зону забруднення, залишатися вдома, закрити вікна і регулярно проводити вологе прибирання.
"Якщо приходимо в приміщення - треба промити ніс і прополоскати горло. Зараз дуже багато пневмоній, алергічних захворювань, захворювань серцево-судинної системи, і все це (забруднення повітря від пожежі, – Ред.) може викликати загострення", – повідомила сімейний лікар Софія Зінчук.
Politeka повідомляла, що в Києві знову зафіксовано серйозне забруднення повітря. Так, повідомляється, що лівий берег столиці затягнутий гулстим димом. Рятувальники розповідають про те, що задимлення сталося через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, а також через тління торфовищ. Киян закликали не відкривати вікна, дітям не рекомендують йти на заняття в школи. Горить звалище на Дарниці з неділі, 20 вересня. Гасіння вогнищ загоряння ускладнюється тим, що процес тління відбувається на глибині 6 метрів.
Нагадавши, небезпечні викиди потрапили в повітря над Києвом, жителі задихаються.
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