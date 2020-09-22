В Киеве с утра, 21 сентября левый берег накрыт сильным смогом
Об этом напомнинает Politeka со ссылкой на ТСН.
Причина смога – загоревшаяся свалка, куда местные жители годами везли строймусор и пластик. Усугубляет положение то, что пожар перебросился на торфяники, расположенные неподалеку.
Экологи и врачи в один голос утверждают, что такие пожары могут оказать серьезные последствия на здоровье жителей столицы, так как они изменяют экологию всего мегаполиса. Воздух в Киеве на сегодняшний день перенасыщен канцерогенами, не очищается и поэтому те, кто поневоле дышит дымом, серьезно рискуют своим здоровьем.
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"Система фильтров современных мусоросжигательных заводов стоит сотни миллионов евро. Здесь (в Киеве, – Ред.) всё происходит прямо в воздухе, соответственно, мы всеми этими фенолами, формальдегидами и остальным дышим", – объяснил один из экспертов.
Специалисты настоятельно рекомендуют киевлянам, попавшим в зону загрязнения, оставаться дома, закрыть окна и регулярно производить влажную уборку.
"Если приходим в помещение – надо промыть нос и прополоскать горло. Сейчас очень много пневмоний, аллергических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, и всё это (загрязнение воздуха от пожара, – Ред.) может вызвать обострение", – сообщила семейный врач София Зинчук.
Politeka сообщала, что в Киеве вновь зафиксировано серьезное загрязнение воздуха. Так, сообщается, что левый берег столицы затянут гулстым дымом. Спасатели рассказывают о том, что задымление произошло из-за пожара на свалке в Дарницком районе, а также из-за тления торфяников. Киевлян призывали не открывать окна, детям не рекомендуют идти на занятия в школы. Горит свалка на Дарнице с воскресенья, 20 сентября. Тушение очагов возгорания осложнается тем, что процесс тления происходит на глубине 6 метров.
Напомним, опасные выбросы попали в воздух над Киевом, жители задыхаются.
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