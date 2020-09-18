Андрій Пальчевський став одним з головних фаворитів у боротьбі за крісло мера Ківа

Про це йдеться в результатах соцдослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція", передає Politeka.net.

Повідомляється, що новий соцопорос проводився в українській столиці з 5 по 9 вересня, в ході якого були опитані 1500 осіб.

За результатами дослідження, чинного мера Віталія Кличка готові підтримати 23,6% респондентів (26,8% - серед тих, хто визначився).

У рейтингу його наздоганяє громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський з результатом в 17,8% (20,2% які визначилися).

Як запевняють соціологи, Віталій Кличко розгубив підтримку киян у період з березня по липень 2020 року. А Андрій Пальчевський, у свою чергу, продовжує нарощувати свою популярність серед жителів Києва.

Рейтинг кандидатів, за результатами нового соцопитування, виглядає наступним чином:

Віталій Кличко-26,8%

Андрій Пальчевський-20,2%

Микола Томенко-9,1%

Олександр Попов-6,2%

Андрій Білецький-5,7%

Ірина Верещук-5,4%

Ігор Смешко-5,3%

Сергій Притула-5,0%

Олексій Гончаренко-4,8%.

Що стосується рейтингу партій, то "Удар" Віталія Кличка не потрапив навіть у ТОП-4. Цю політсилу готові підтримати на виборах тільки 9,8% опитаних.

На першому місці, за результатами опитування, опинилася "Європейська солідарність" (17,2%), на другому - "Перемога Пальчевського" (15,7%), а ТОП-3 замикає "Слуга народу" з результатом в 11,5%.

Нагадавши, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

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