Андрей Пальчевский стал одним из главных фаворитов в борьбе за кресло мэра Кива

Об этом говорится в результатах социсследования, проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Сообщается, что новый соцопорос проводился в украинской столице с 5 по 9 сентября, в ходе которого были опрошены 1500 человек.

По результатам исследования, действующего мэра Виталия Кличко готовы поддержать 23,6% респондентов (26,8% - среди тех, кто определился).

В рейтинге его догоняет общественный деятель и лидер партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с результатом в 17,8% (20,2% среди определившихся).

Как уверяют социологи, Виталий Кличко растерял поддержку киевлян в период с марта по июль 2020 года. А Андрей Пальчевский, в свою очередь, продолжает наращивать свою популярность среди жителей Киева.

Рейтинг кандидатов, по результатам нового соцопроса, выглядит следующим образом:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Что касается рейтинга партий, то "Удар" Виталия Кличко не попал даже в ТОП-4. Эту политсилу готовы поддержать на выборах только 9,8% опрошенных.

На первом месте, по результатам опроса, оказалась "Европейская солидарность" (17,2%), на втором - "Перемога Пальчевського" (15,7%), а ТОП-3 замыкает "Слуга народа" с результатом в 11,5%.

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл печальную судьбу "Слуги народа" Юзика.