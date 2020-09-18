Про це повідомляє киянин Ярослав Биструшкін, який опублікував фото мітингу, а також стану проїжджої частини. Люди вимагають, щоб влада зробила капітальний ремонт цієї дороги.

На столичній Троєщині місцеві мешканці вийшли на мітинг та перекрили дорогу по вулиці Милославській

“Просто зараз! Троєщина, вул. Милославська! 10 років безладу! Ми змушені вийти на вулицю, перекривати рух, щоб нас почули!”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на знімках видно, що асфальтове покриття в суцільних ямах, зливоприймачі забиті сміттям, а решітки виламані.





Нагадаємо, кияни хочуть посилити боротьбу з курінням в громадських місцях, в тому числі, на балконах квартир

Така петиція з'явилася на сайті Київради.

Як зазначає автор документ Данило Троян, через паління на балконах і в під'їздах багатоквартирних будинків тютюновий дим потрапляє в сусідні квартири, завдаючи шкоди здоров'ю людей, які не курять, в тому числі дітей та вагітних жінок.

Автор петиції пропонує ввести штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків, в квартирах і під вікнами, а також збільшити штрафи за викинуті в недозволеному місці недопалки.





Нагадаємо, у Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів.

Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.

За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.



Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема: "легально може забрати інша людина".

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в ресторані в центрі Києва, з'їхалися "швидкі": перші подробиці і фото.

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