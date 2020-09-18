На столичной Троещине местные жители вышли на митинг и перекрыли дорогу по улице Милославской
Люди требуют, чтобы власть сделала капитальный ремонт этой дороги.
“Просто сейчас! Троещина, ул. Милославская! 10 лет беспорядка! Мы вынуждены выйти на улицу, перекрывать движение, чтобы нас услышали!”, – говорится в сообщении.
В частности, на снимках видно, что асфальтовое покрытие в сплошных ямах, ливнеприемники забиты мусором, а решетки выломаны.
Напомним, киевляне хотят усилить борьбу с курением в общественных местах, в том числе, на балконах квартир.
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Как отмечает автор документа Даниил Троян, из-за курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов табачный дым попадает в соседние квартиры, нанося вред здоровью людей, которые не курят, в том числе детей и беременных женщин.
Автор петиции предлагает ввести штрафы за курение на балконах многоквартирных домов, в квартирах и под окнами, а также увеличить штрафы за выброшенные в неположенном месте окурки.
Сообщалось также, что в КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его.
Решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.
По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".
Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.
Также Politeka писала, сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева, фото: "не пропустил на перекрестке...".