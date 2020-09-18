Об этом сообщает киевлянин Ярослав Быструшкин, опубликовавший фото митинга, а также состояния проезжей части. Люди требуют, чтобы власть сделала капитальный ремонт этой дороги.

На столичной Троещине местные жители вышли на митинг и перекрыли дорогу по улице Милославской

“Просто сейчас! Троещина, ул. Милославская! 10 лет беспорядка! Мы вынуждены выйти на улицу, перекрывать движение, чтобы нас услышали!”, – говорится в сообщении.

В частности, на снимках видно, что асфальтовое покрытие в сплошных ямах, ливнеприемники забиты мусором, а решетки выломаны.

Напомним, киевляне хотят усилить борьбу с курением в общественных местах, в том числе, на балконах квартир.

Такая петиция появилась на сайте Киевсовета.

Как отмечает автор документа Даниил Троян, из-за курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов табачный дым попадает в соседние квартиры, нанося вред здоровью людей, которые не курят, в том числе детей и беременных женщин.

Автор петиции предлагает ввести штрафы за курение на балконах многоквартирных домов, в квартирах и под окнами, а также увеличить штрафы за выброшенные в неположенном месте окурки.

Сообщалось также, что в КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его.



Решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.

По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".



Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.



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