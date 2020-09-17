Поліція Київської області оперативно затримала зловмисників, які викрали чоловіка

У місті Буча невідомі біля банкомату силою заштовхали чоловіка в машину. Потім вивезли в ліс, побили і вимагали гроші за «життя», передає "Київ Оперативний".

Про викрадення людини в поліцію повідомив небайдужий свідок.

Для затримання зловмисників поліція ввела спеціальну операцію, на розшук викрадачів були орієнтовані наряди поліції Київщини, столиці та суміжних областей.

Машину, яка підпадала під орієнтування, розшукали в сусідньому місті Ірпінь група реагування патрульної поліції та оперативники місцевого відділу поліції.

У машині були водій і пасажир. Один з них уродженець Сумщини, інший-громадянин Грузії. Саме вони виявилися викрадачами.

Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення невідкладного обшуку в машині зловмисників поліція виявила: гранату, запал, ножі, рації, рукавички та мотузки. Також проведено обшук і за місцем проживання чоловіків, де поліцейські вилучили зброю і ніж.

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.Запобіжний захід для них обере суд.

До слова, в КМДА планують закрити міст Патона на п'ять років і відреставрувати його.



Рішення про реставрацію моста Патона було прийнято в КМДА і опубліковано 15 Вересня 2020 року.

За попередніми даними, всі роботи, пов'язані з реконструкцією, повинні бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Замовником робіт виступає КП "Київавтодор". У розпорядженні йдеться про так звану "реставрацію з пристосуванням" моста, який знаходиться в критичному стані і потребує ремонту.

Деталі і подробиці закриття столичного мосту поки невідомі.

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