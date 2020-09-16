Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.
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Також, в області на карантин закриті 11 дитсадків з 686, де хворіють 21 дорослий і одна дитина.
Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.
Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.
При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.