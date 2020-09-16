На Київщині повністю переведено на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів

Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.

Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

Також, в області на карантин закриті 11 дитсадків з 686, де хворіють 21 дорослий і одна дитина.

Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.



У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.