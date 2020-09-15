Перегони в Києві закінчилися масштабною ДТП
Як передає Апостроф, за словами очевидців, вночі на столичній Троєщині два авто влаштували змагання на швидкість.
Один з водіїв не впорався з керуванням і влетів у припарковані біля дороги машини. На своєму шляху він зніс чотири авто.
Тим часом, його суперник розвернувся і навмисно вдарив у бік авто, з яким вів боротьбу. Від удару автомобіль суперника розкрутило і відкинуло в інше авто. Останній вдарив машину, що проїжджає поруч.
Попередньо травмованих немає. А ініціатора нічних перегонів, який зник з місця події, розшукує поліція.
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Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.
Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.
Відзначимо, що незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.