Перегони в Києві закінчилися масштабною ДТП

Як передає Апостроф, за словами очевидців, вночі на столичній Троєщині два авто влаштували змагання на швидкість.

Один з водіїв не впорався з керуванням і влетів у припарковані біля дороги машини. На своєму шляху він зніс чотири авто.

Тим часом, його суперник розвернувся і навмисно вдарив у бік авто, з яким вів боротьбу. Від удару автомобіль суперника розкрутило і відкинуло в інше авто. Останній вдарив машину, що проїжджає поруч.

Попередньо травмованих немає. А ініціатора нічних перегонів, який зник з місця події, розшукує поліція.

Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.



Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Відзначимо, що незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.