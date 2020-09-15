Громадський діяч Андрій Пальчевський звинуватив мера Києва Віталія Кличка у злочині

Він звернувся до глави столиці у своєму відеоблозі в соцмережі "Facebook", передає Politeka.net (щоб подивитися повний ролик, скрольте сторінку до кінця).

За словами Андрія Пальчевського, мер Києва власноруч вкрав чужий гаджет в одному із закладів, прийнявши його за телефон лідера партії "Перемога Пальчевського". Громадський діяч закликав Віталія Кличка повернути вкрадене майно і попередив, що постраждалі вже подали заяву до правоохоронних органів.

"Звертаюся до мера, а точніше, до злодія - Кличка. Віталік, поверни телефон, який ти вчора вкрав зі столу, де я сидів з компанією. Коли ти подумав, що це мій телефон, швиденько підбіг, вихопив його у офіціанта і сказав, що передаси. По-перше, не передав, по-друге, тебе ніхто не уповноважував, по-третє, заява вже написана. Готуйся, мер, точніше - злодій", - підсумував Андрій Пальчевський.

Раніше громадський діяч нагадав, що Віталій Кличко за свій мерський термін не побудував у столиці жодної нової лікарні або станції метро.

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