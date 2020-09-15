Вранці 15 вересня на вулиці Багговутівській знайшли дитину

Про це Politeka стало відомо з повідомлення "Київ Оперативний" у Facebook.

Дівчинці близько двох років. Вона була без супроводу дорослих. Дитину відвезли у відділення поліції. Зараз активісти розшукують батьків дівчинки.

Раніше ми писали, що мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в «червоній» зоні карантину.

Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок, 14 вересня.

Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.

При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.



За його словами, за минулий тиждень Держспоживслужба перевірила 280 ресторанів і кафе, магазинів і ринків. Було складено 71 протокол про порушення.