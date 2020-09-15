Вранці 15 вересня на вулиці Багговутівській знайшли дитину

Про це Politeka стало відомо з повідомлення "Київ Оперативний" у Facebook.

Дівчинці близько двох років. Вона була без супроводу дорослих. Дитину відвезли у відділення поліції. Зараз активісти розшукують батьків дівчинки.

Раніше ми писали, що мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в «червоній» зоні карантину.

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Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок, 14 вересня.

Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.

При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.

За його словами, за минулий тиждень Держспоживслужба перевірила 280 ресторанів і кафе, магазинів і ринків. Було складено 71 протокол про порушення.

Виталий Кличко


Як повідомляла Politaka, у Борисполі шість класів переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко.

У понеділок 14 вересня ще два класи відправили на самоізоляцію через підтверджений випадок захворювання на коронавірус в учня – це 1-й клас у Бориспільському академічному ліцеї та 3-й клас у НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського".

 
 