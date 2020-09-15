Вранці 15 вересня на вулиці Багговутівській знайшли дитину
Про це Politeka стало відомо з повідомлення "Київ Оперативний" у Facebook.
Дівчинці близько двох років. Вона була без супроводу дорослих. Дитину відвезли у відділення поліції. Зараз активісти розшукують батьків дівчинки.
Раніше ми писали, що мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в «червоній» зоні карантину.
Нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак блиснула фігурою в тісних джинсах: "Молода Кароліна!"
Над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "А сумочка ваша або дітей?"
15-річна дочка Полякової ошелешила дорослим відео у ванній і розлютила матір: "Іди спати!"
Хвора на рак Заворотнюк несподівано перервала мовчання і заговорила про дочку: "Найцінніший подарунок"
Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок, 14 вересня.
Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.
За його словами, за минулий тиждень Держспоживслужба перевірила 280 ресторанів і кафе, магазинів і ринків. Було складено 71 протокол про порушення.
Як повідомляла Politaka, у Борисполі шість класів переведені на дистанційне навчання.
Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко.
У понеділок 14 вересня ще два класи відправили на самоізоляцію через підтверджений випадок захворювання на коронавірус в учня – це 1-й клас у Бориспільському академічному ліцеї та 3-й клас у НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського".